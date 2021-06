Hack bij Mandemakers is geen unicum: zo gaan cybercriminelen te werk

Mondkapjes af en de lach is terug: ‘Het is een goede stap vooruit, terug naar het normaal’

26 juni De mondkapjes gaan af. De coronaplicht wordt versoepeld. Vanaf vandaag hoeven we ze in onder meer kroegen en winkels niet meer te dragen. Een mooi moment om eens een rondgang te maken door Boxmeer. Hoe denken ze in het Brabantse dorp over de afschaffing van de gezichtsmaskers?