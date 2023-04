Hachelijke momenten: jonge eendjes gered uit diepe put bij boerderij in Someren

Horecaman Ron praat burn-out van zich af in podcast: ‘Ik was altijd chagrijnig, moe en had een kort lontje’

HELMOND - Al helpt hij er maar één collega mee, dan is de missie al geslaagd voor eigenaar Ron Michiels van de Kasteelpoort in Helmond. Hij maakte over zijn burn-out een podcast, die ook dient als therapie voor hemzelf.