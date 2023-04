Haarsteeg delft het onderspit in de derby tegen Nieuwkuijk: ‘Ja, ik was gefrustreerd’

Van Kessel na jaren van blessure­leed terug in Vorsten­bosch: ‘Na de wedstrijd een pilsje, vond ik net zo belangrijk’

Vorstenbossche Boys voetbalde bij vlagen aardig mee met Margriet, maar de bezoekers uit Oss maakten het verschil in de afronding. Waar de thuisploeg de bal er maar niet in kreeg, vond Margriet vier maal het net (0-4). Ook middenvelder Martijn van Kessel, die nog niet zo lang terug is van een zware blessure, weet dat de nood inmiddels aan de man is.