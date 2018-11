Gwen heeft een lange reis voor de boeg en wie is deze kleine hippe kerel?

Sea la vie

Wat een leven heeft DJ La Fuente toch. Auto's, motoren, boten. Niets is te gek voor hem. Maar ja ‘Sea la vie’ he, in zijn eigen woorden. En let vooral op de mysterieuze vrouw die daar achterin de boot lekker ligt te zonnen.

Jacqueline tekent voor iedereen

Of je het nu wil of niet, je krijgt een handtekening van Jacqueline Govaert als je haar cd ‘Zo zit dat dus ook’, koopt na haar show.

Gert in The New York Times

Hij liep de marathon van New York in een super goede tijd. En dat levert natuurlijk een plaatsje op in de krant. En wat voor een! Sportjournalist Gert van Hof staat in de New York Times en ziet het als zijn persoonlijke scoop. En terecht.

Lonneke geniet van het leven

Modeontwerpster Lonneke Nooteboom is gelukkig. Of dat nu met haar man of kinderen is of met het werk. Dat maakt haar niet uit. Ze leeft bewust en leeft met de dag. Bovenal ziet ze er ook weer stralend uit, dat zegt eigenlijk ook wel genoeg.

Cheryl renoveert

Work hard, play hard. Dat is het motto van snowboardster Cheryl Maas. Ze neemt een lekker blikje energiedrank en kan er dan tegenaan. Dat moet ook wel zo te zien, want ze is flink aan het klussen in haar woning.

Waar gaat Gwen op af?

Gwen van Poorten slaat haar vleugels uit. Maar waar gaat ze naar toe? Ze heeft in ieder geval een héle lange vliegreis voor de boeg. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich niet zal vermaken.

Mini-me

Wie is deze kleine jongen met ontzettend hippe blouse? Je zou het misschien niet meteen zeggen maar het is de enige echte Mari van de Ven! Wat een lieve sproetjes zeg. En die stijl, het zat er al vroeg in!