Guus smult van heerlijke lunch en plast Domien tegen iemands been aan?

Van Eindhoven naar Tilburg en vice versa? Komende weken ‘s avonds niet over A58

14:26 EINDHOVEN/OIRSCHOT - Wie de komende weken ‘s avonds na de spits of ‘s ochtends heel vroeg van Eindhoven naar Tilburg wil rijden, of vice versa, moet er rekening mee houden dat dat niet altijd over de A58 kan. De snelweg is de komende weken ‘s avonds en ‘s nachts regelmatig dicht tussen de twee steden.