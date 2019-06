Guus Meeuwis spreker bij herdenking Brabantse gesneuvelden: verhaal opa Cees als inspiratie

De zanger is vereerd dat hij is gevraagd om te spreken in Waalre. ,,Ik ben mij van kinds af aan zeer bewust van de verschrikkingen van de oorlog door de verhalen van mijn grootvader Cees Meeuwis.”

De bijeenkomst, met als thema Herdenken krijgt een gezicht, is voor de provincie het begin van een uitgebreid programma van activiteiten: Brabant Remembers. De bevrijding van Brabant is dit najaar precies 75 jaar geleden. Op 28 oktober 1945 werd in Waalre voor het eerst een herdenking van de gevallenen gehouden.

Krijgsgevangene

Meeuwis’ grootvader Cees zat gedurende de Tweede Wereldoorlog vast in een krijgsgevangenenkamp in Duitsland. Een verhaal dat nog altijd diepe indruk maakt op de Tilburger. ,,Hij heeft de oorlog gelukkig overleefd. Door zijn verhaal voel ik de persoonlijke noodzaak om op mijn manier bij te dragen aan een wereld waarin geen plaats meer is voor oorlog en menselijk leed door mij te focussen op mooie dingen.”

,,Op 11 september zal ik de ervaringen van mijn grootvader zeker als inspiratiebron gebruiken”, aldus Meeuwis. Het verhaal van zijn grootvader Cees is één van de vijfenzeventig opgenomen verhalen uit de oorlog, die duidelijk maken dat levens destijds ingrijpend zijn veranderd.

,,Ik ben heel ver weg, maar mijn hart is thuis. Bij mijn vrouwtje, dat alleen is. De herinnering aan het sprookje van toen is al wat nu mijn deel is. Maar de dag, dat ik weer bij jou zal zijn, is nu reeds in mijn gedachten. Want mijn vast geloof in jou en de trouw, geeft kracht te blijven wachten”, schreef Cees Meeuwis.