Guus Meeuwis bouwt een feestje in de auto en Rico Verhoeven filosofeert met Johnny de Mol

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Memphis Depay heeft het goed voor elkaar. Hij zit weliswaar in het vliegtuig en niet in de zon, maar hij heeft wel heel schattig gezelschap. Hoe fijn is dat!

Beertje van Beers neemt het ervan in de zon. Volgens haar is het al tijd voor een korte broek. Ze viert een ochtendje mooi weer op een heel stijlvolle fiets.

Een zee van bloemenkransen. Lilian Marijnissen deelt deze indrukwekkende foto van de herdenking van de Februaristaking. Het was de eerste grote verzetsdaad tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog.

Waar is de Mol? Daar is de Mol! Naast Rico Verhoeven op een rots in Brazilië. Verhoeven is daar met Johnny de Mol voor een televisieprogramma. Wat een prachtige plek voor een mooi gesprek.

Het duurt niet lang meer, of Brabant is een nieuwe bestuurder rijker! Jan, de zoon van Frans Bauer, heeft zijn theorie examen gehaald. Gefeliciteerd!

Guus Meeuwis maakt echt overval een feestje van. Ook in de auto zit hij niet stil. Hij is veilig op zijn werk aangekomen zegt hij, maar als hij zo aan het dansen is achter het stuur, is de trein misschien inderdaad een veiligere optie.