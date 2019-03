Guido Weijers wil elke dinsdag cocktails en Virgil van Dijk zegt geleerd te hebben van verlies

Het zal niemand ontgaan zijn dat het Nederlands elftal de kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland verloren heeft. Maar volgens Virgil van Dijk mogen we niet bij de pakken neer gaan zitten. De uit Breda afkomstige aanvoerder zegt zelf: ,,We moeten er van leren en weer doorgaan.”

Iedereen die de afgelopen het Instagramaccount van Domien Verschuren in de gaten heeft gehouden, weet dat de radio DJ bezig is met een prachtige reis in Azie. Ook vandaag maakt hij ons jaloers met een foto die duidelijk op een boot in het zonnetje genomen is. Benieuwd wat hij allemaal ziet onderweg!