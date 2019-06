Guido Weijers heeft geheim project en Rico Verhoeven beleeft intense staredown

Brandweer schaalt in heel Brabant op naar fase 2: verhoogde kans op natuur­brand

27 juni BRABANT - De brandweer in Noord-Brabant heeft donderdag de code fase 2 - extra alert voor de gehele provincie afgegeven. De kans is aanwezig dat er natuurbranden ontstaan, doordat het al langere tijd droog is in de natuur en de temperatuur extreem oploopt.