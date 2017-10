'Grove misstanden' teisteren Brabantse zorgorganisatie Thebe, bond neemt zorgclub onder vuur

Dat staat in een zwartboek dat woensdag door FNV Zorg & Welzijn wordt gepresenteerd. In het rapport zijn 305 door Thebe-medewerkers aangedragen ‘misstanden’ in woonzorgcentra op een rijtje gezet.

Zo ontstaat het beeld van een instelling waar overwerkte en geïntimideerde medewerkers niet meer toekomen aan het leveren van zorg. Met als gevolg dat er zelfs cliënten overlijden.

Terwijl de problemen zich opstapelen, laat de leiding van Thebe het afweten, zegt FNV-bestuurder Bernard Koekoek: ,,De directie heeft geen oog voor de problemen op de werkvloer en komt met uitstel in plaats van oplossingen.’’

Verziekte organisatie?

Zowel de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad van Thebe nemen rigoureus afstand van de kritiek: ,,We horen elke dag dat medewerkers hard werken en dat de werkdruk groot is. Maar het zwartboek schetst een beeld van een totaal verziekte organisatie, met een angstcultuur en zonder aandacht en respect voor de individuele medewerker. Dat beeld herkennen wij totaal niet.’’

Maar de bond baseert zijn kritiek op de ervaringen van Thebe-medewerkers zelf. En die zijn niet terughoudend. Een voorbeeld uit het zwartboek: ,,Een cliënt wordt ’s nachts in zijn rolstoel aangetroffen. Een uitzendkracht was vergeten hem in bed te leggen. De cliënt heeft gedurende de avond veel gebeld, maar er is niemand gekomen. Het erge is: dit soort situaties komt vaker voor.’’

Wantrouwen en ongemak

Woensdag wordt het zwartboek in Breda aangeboden aan de Raad van Bestuur van Thebe. De daarin opgesomde problemen komen overigens niet uit de lucht vallen. FNV en Thebe hebben er al langer overleg over, al gaat dat in een sfeer van wantrouwen en ongemak.