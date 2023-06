Grote zorgen over gezinnen op wachtlijst jeugdbescherming; ‘Het is wachten tot de bom barst’

‘Meer behoefte aan kleinere woningen’; extra afspraken met woningcor­po­ra­ties voor huizen in Best

BEST - 180 sociale huurwoningen in de Stationsomgeving, 11 woningen aan de Spoorweglaan, sociale huurwoningen in plaats van De Wig en De Schakel en middeldure huurwoningen aan de Notermansstraat.