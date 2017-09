Grote zorgen om wachtlijsten psychische hulpverlening West-Brabant

De helft van de mensen in psychische nood krijgt niet op tijd de hulp die nodig is, zegt landelijke patiëntenvereniging MIND. Woordvoerster Mirjam Drost noemt het ‘een groot probleem dat al jaren speelt’: wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. ,,Dagelijks komen bij ons klachten binnen van mensen die aankloppen voor hulp en vervolgens weken niks horen. Dat mag gewoon niet.”

Wie niet bij een instelling terecht kan, vraagt in veel gevallen de huisarts om hulp. Zij zien dan ook veel mensen op het spreekuur verschijnen die vastlopen doordat ze zo lang moeten wachten op psychische hulp en maken zich ‘ernstige zorgen’ over de ggz-wachttijden. ,,Mensen die depressief zijn of kampen met angsten, komen met name op hun werk in de problemen”, zegt Ronald Roothans, voorzitter van de huisartsenvereniging Zuid-West Nederland.

,,Als je niet goed in je vel zit, kun je niet optimaal functioneren, terwijl de eisen die aan prestaties gesteld worden, steeds hoger worden. Mensen vallen uit, komen bij de bedrijfsarts, worden ontslagen. Als er geen behandeling mogelijk is, kun je ook niet terug aan het werk.”

Uitschieters tot 70 weken

De Zeeuwse instelling Emergis kondigde een paar weken geleden een behandelstop aan omdat het budget voor 2017 op is. Maar het probleem speelt landelijk en ook West-Brabantse instellingen worstelen met geld. Breburg en GGZ WNB kampen met lange wachttijden die voor bepaalde behandelingen oplopen tot wel 24 weken. Bij De Viersprong in Halsteren, een zogeheten tweedelijnsinstelling die intensieve, specialistische psychiatrische behandelingen biedt, zijn de wachttijden soms nóg veel langer, met uitschieters tot 70 weken.

Complexe behandelingen

De oorzaak van behandelstops en wachttijden, ligt deels aan een tekort aan psychiaters en deels aan de afspraken die instellingen hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. Als een instelling jaarlijks budget krijgt voor 100 behandelingen ontstaat een probleem als dat aantal in september al is bereikt. Daarnaast worden psychische problemen steeds complexer en dat vergt duurdere behandelingen waardoor instellingen liever lichte patiënten aannemen. Doorverwijzen en samenwerken is in de psychische gezondheidszorg nog niet zo vanzelfsprekend als bij ziekenhuizen.

Kortom, er ligt veel meer werk dan de zojuist opgerichte landelijke werkgroep van zorgverzekeraars, ggz-instellingen en patiëntenvereniging MIND, zal aankunnen. Ze richt zich in eerste instantie dan ook op het beter informeren van patiënten over wachttijden en mogelijkheden van zorgbemiddeling, laat woordvoerder Thomas Bakker weten.

Wachttijd

Dennis Verschuren van verzekeraar VGZ, waarbij van oudsher veel mensen uit West-Brabant verzekerd zijn: ,,Zorgaanbieders kunnen contact met ons opnemen om ‘bij te contracteren’, afhankelijk van de hoeveelheid zorg die in een regio nodig is. Uitbreiding bij de ene instelling gaat daarbij overigens ten koste van de andere. Instellingen moet zelf de verwachte zorgvraag in de gaten houden en op tijd bij ons aan de bel trekken. Als er een wachttijd is, ligt dat aan de aanbieder. Die beslist om mensen te laten wachten.”

Langer mag niet

Het advies aan patiënten is: laat van je horen. Mirjam Drost van MIND: ,,Ga naar je zorgverzekeraar, die heeft immers een zorgplicht. Vraag je verzekeraar waar je wél terecht kunt. Er is, afhankelijk van de aandoening, een wettelijk maximum van tien weken wachttijd. Langer mag gewoon niet.” Dennis Verschuren van VGZ: ,,Onze rol is inderdaad te kijken waar mensen wél terecht kunnen. Ook als patiënten zelf gaan shoppen op internet – de wachttijden zijn immers openbaar – hebben we graag dat ze contact met ons opnemen.”

Volgens MIND is er ook een actievere rol voor de Nederlandse Zorgautoriteit weggelegd, die namens de overheid toezicht houdt op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. ,,NZa moet extra capaciteit creëren, nieuwe regionale analyses voegen niet zo heel veel meer toe, we weten dat de zorgvraag groeit.”

Ontsporing

De mogelijkheden van huisartsen om psychische hulp te verlenen, zijn beperkt, zegt Ronald Roothans, die namens 350 West-Brabante huisartsen spreekt. ,,Dat legt een grote druk, want je wilt ontsporing voorkomen. Ik schat dat huisartsenpraktijken het in 95 procent van de psychische hulpvragen nog kunnen managen met hulp van ggz-medewerkers en praktijkondersteuners. Maar de huisartsenposten hebben het in het weekend lastiger om bij crises de juiste psychische zorg aan te boren.”

Verpleegkundig specialisten

GGZ-instelling Breburg (11.000 cliënten Breda-Tilburg) is ‘op verschillende manieren bezig de wachtlijsten te verkorten’, laat de voorlichtster weten. ,,We zijn onder meer professionals aan het werven”, zegt Jody van der Helm. ,,Helaas is het invullen van vacatures van bijvoorbeeld psychiaters en verpleegkundig specialisten niet eenvoudig. De wachttijden lopen voor verschillende cliëntengroepen uiteen, maar mensen die in crisis verkeren, worden uiteraard wel binnen 24 uur geholpen.”