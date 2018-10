Grote vraag naar Stints op Marktplaats: 'Je kunt ze nu voor een appel en een ei kopen'

OSS - Nederlanders zijn sinds gisteren via Marktplaats massaal op zoek naar een Stint na het nieuws dat de kar wordt verboden op de openbare weg. De kopers willen het voertuig inzetten op privéterrein of ze uit elkaar halen voor de onderdelen, zo blijkt uit een rondgang van deze krant. ,,Je kunt die Stints nu voor een appel en een ei kopen."

Stints mogen de weg niet op omdat er twijfels zijn over de veiligheid. Er kunnen zich problemen met de remmen en het gas voordoen, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Kopers verwachten nu dat de elektrische karren voor een habbekrats worden aangeboden op Marktplaats.

'Hartstikke handig'

Tom van der Zanden, eigenaar van vakantiepark Boschvoort in Sint-Oedenrode, is zelfs op zoek naar twee Stints. Hij wil de bolderkarren op privéterrein inzetten. Dat is voorlopig nog wel toegestaan. ,,Die dingen zijn hartstikke handig om rommel in te gooien en weg te brengen. Je kunt er snel op- en afstappen", vertelt hij.

Of hij zich zorgen maakt om de vernietigende conclusies van de inspectie? ,,Wie ben ik om daar wat van te vinden? Ik heb hier niet echt een mening over." Floran de Wit, eigenaar van een bouwbedrijf in Zaandam, maakt zich ook geen zorgen over de veiligheid van het voertuig. ,,Wij zitten in het hekwerk en zijn alleen van plan om er materialen mee te vervoeren. We blijven Marktplaats dus goed in de gaten houden."

'Markt kapotgemaakt'

Niet alleen bedrijven, maar ook opkopers zijn erg geïnteresseerd in de Stint. Handelaar Mario Kodi plaatste gisteren een oproep op Marktplaats, maar liet deze bij nader inzien toch verwijderen. ,,Ik zie dat de markt nu kapot wordt gemaakt", vertelt hij.

,,Die dingen worden nu voor een appel en een ei weggegeven. Er zijn nu zoveel aasgieren, daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Het wordt tijd dat het ministerie of de gemeente gaat ingrijpen en die Stints komt ophalen."

Waardevolle onderdelen

Uit de eerste testen van de inspectie blijkt dat de Stint door een onderbreking of verstoring in het stroomsysteem naar de maximale snelheid kan gaan. De bestuurder kan de snelheid dan niet meer regelen met de gashandel. Verder kan de gasveer afbreken en blijkt de handrem in bepaalde gevallen niet krachtig genoeg om de wagen stoppen.

Ondanks die gebreken blijven de onderdelen die in de Stint zitten zeer waardevol voor bijvoorbeeld monteurs en technici. Paul Peeman, een fietsenmaker uit Bergen op Zoom is van plan om de Stint volledig om te bouwen tot koffiekar. ,,Bij mij gaan ze niet de weg op, ik ben van plan om er iets 'keimoois' van te maken. Die dingen kosten nu geen drol meer."

Nieuw kost de Stint duizenden euro's. ,,Maar ik heb er ongeveer vijfhonderd euro voor over. Dat moet na gisteren wel te doen zijn", verwacht de fietsenmaker. Een techniekdocent van een school in Delft ziet ook voldoende mogelijkheden om iets anders van de Stint te maken.

,,Er zitten sensoren in die kar die prima van pas komen voor elektrotechniek. Ook zit er een sterke accu in die we bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor de op afstand bestuurbare robots waar we hier op school mee werken."

Kinderdagverblijven

De Stints worden op dit moment veel gehuurd of geleased door kinderdagverblijven. Volgens Edwin Renzen, de fabrikant van de Stints, is het verbieden van de Stint vervoerstechnisch 'gewoon een drama'.

,,Voor kinderdagverblijven, vervoersbedrijven en ook wel een beetje voor ons. Dit gaat een beetje te snel, we hadden ook met experts door kunnen praten. Maar daar wilden ze niet naar luisteren. Dit is de beslissing: het is zoals het is.''