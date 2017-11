Grote uitslaande brand in stal met circa 700 varkens in Deurne

Slopende, bizarre ziekte MD rukt familie Ondersteijn uiteen

15:03 De familie Ondersteijn uit Rosmalen is niet in alle opzichten gezegend. Vorige maand overleden een broer en een zus, enkele dagen na elkaar, aan dezelfde spierziekte, MD, myotone dystrofie, ook wel 'de ziekte van Steinert' genoemd. Deze spierziekte komt pikant genoeg in zuid- en zuid-oost-Nederland vaker voor dan gemiddeld, zoals te lezen is in een nieuw verhaal van Henri van der Steen in de serie 'Ik ben dood'.