Grote uitslaande brand bij veehouderij onder controle, eigenaar raakt gewond aan hoofd bij evacuatie stieren

updateOSS - In Oss is vrijdag aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken in een hal van een veehouderij aan de Mikkeldonkweg in Oss. De brand was in tot de wijde omgeving te zien. Rond 20.30 uur was de brand onder controle.