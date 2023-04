Grote schade aan leegstaande sporthal door brand in Vught, politie sluit brandstichting niet uit

update Avondje profvoet­bal in Zuid­oost-Bra­bant: hooligans leggen wedstrijd lam met vuurwerk en vechten met kinderen

EINDHOVEN/HELMOND - En wéér was het raak. Twee dagen na alle ophef over de ontsierde en tijdelijk gestaakte Klassieker lieten uitsupporters van voetbalclubs zich alweer van hun slechtste kant zien. In Eindhoven werden kinderen vrijdagavond belaagd door hooligans van PEC Zwolle, in Helmond legde de aanhang van MVV de wedstrijd lam met vuurwerk. ,,Nee, dit is niet te voorkomen.”