Grote Rekendag: Kun jij de rekentoets foutloos maken?

Expert haalt uit naar McDonald's: 'Griezelig en dom om Michael Jackson weg te halen’

2 april BEST - Met het verwijderen van het iconische standbeeld van Michael Jackson snijdt de McDonald’s in Best zichzelf in de vingers. Dat zegt marketingstrateeg Paul Moers tegen het Eindhovens Dagblad. Moers acht de kans groot dat het restaurant in Best op korte termijn klandizie gaat verliezen. ,,Ik verwacht dat dit wel eventjes pijn blijft doen.”