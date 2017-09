Grote politiemacht voor burenruzie in Waalwijk, twee mannen opgepakt

Wijkagent pronkt met kleinzoon in politieromper

13:00 ARNHEM - Quinn zit nog in de luiers, maar dat hij net als zijn opa later bij de politie gaat, staat nu al bijna vast. Trots plaatste de Arnhemse wijkagent Frank Daeseleer vrijdagochtend een foto op Twitter van zijn kersverse kleinzoon in een politieromper.