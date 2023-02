Grote optocht Moesland komt ongeschonden uit de coronaperiode en blijft in de Champions League

Het is niet zomaar dat de jeugdwagen, met daarop ook jeugdprins Mats en jeugdprinses Isabelle, voorop gaat in de befaamde optocht van Moesland. Sinds jaar en dag een van de beste stoeten van Nederland. Dat het jonge prinselijk paar met een groot gevolg als eerste door de Schutsboomstraat rolt, op een vijf ‘verdiepingen’ tellende wagen vol kinderen van wie er ook geestdriftig muziek maken, bewijst dat Moesland zijn jeugd hoog in het vaandel heeft staan. Zodat Schaijk nog lang in de Champions League van het carnaval kan spelen. Maar net zo goed worden de ouderen als vanouds verwend. Die zitten weer als VIPS in de Moestempel, met warme rode dekentjes en groene handschoenen aan. Moesland koestert ook die generatie.

Schaijk vierde maandagmiddag zijn eerste Grote Moeslandse Optocht in reguliere carnavalsspeeltijd sinds drie jaar. Vorig jaar was de stoet pas in mei, noodgedwongen door de coronarestricties. Hoewel het carnaval enkele jaren stil lag, heeft dit de optocht weinig tot geen pijn gedaan, met honderden deelnemers en maar liefst veertien grote wagens, wederom gemaakt in eigen contreien. Langs de kant staat het rijen dik met toeschouwers. ,,En het weer is mooi droog”, constateert de bevlogen speaker. Ook de inflatie en problemen met levertijden nekken de beroemde stoet niet, mede dankzij centrale inkoop van materiaal zoals verf, ijzer en papier.

Inflatie

Toch zijn de waardevermindering van geld en opgelopen prijzen wel een terugkerend thema in de optocht. CI Remie, die meedoet als individuele act, trekt bijvoorbeeld een superkleine wagen mee, waarop staat dat hij een ‘geldboom’ zoekt. Zijn motto: ,,Een wagen bouwen is tegenwoordig erg duur, daarom bouw ik hem in het miniatuur.”

Over geld gesproken: ook de perikelen rond de opgedoekte Moesmunt passeren ruim de revue. Deelnemers constateren dat de munt ten onder is gegaan aan ‘hyperinflatie’. Horeca in het dorp besloot de consumptiemunt tijdens carnaval plotsklaps af te schaffen, omdat hij voor te weinig geld is verkocht, in relatie tot de huidige geldontwaarding. De groep Knap Lelluk probeert de Schaijkenaren in de optocht te compenseren: ze geven op ludieke wijze ‘Moesmundjes’ weg.

Ergste probleem van Schaijk

Maar het grootste probleem waar Schaijk zich druk om lijkt te maken, getuige het aantal creaties in de optocht, is toch wel het vertrek van de Chinees. Massaal wordt er gebaald dat er straks geen fatsoenlijke Babi pangang meer te halen is. Restauranthouder Fook Choy Wong, een zeventiger die in het dorp beter bekend is als ‘Nico’, stopt met Kota Radja. ,,Na veertig jaar Foe jong hai zegt Nico Baai, baai, baai”, zo memoreert deelnemer Theo Loeffen. Zo Gut Ut probeert met haar bijdrage toch de moed erin te houden: ,, We hen dan wel gene Chinees, mar wel dun urste Moeslandse kamelenrace.”

Quote ,Gemeente Maashorst vliegend van start!?

Ook de herindeling van de gemeente Landerd komt aan de orde. In het oog springt onder meer de grote wagen met daarop alle kernen van de gemeente Maashorst uitgebeeld in figuren. Een varken verbeeldt de ‘hoofdstad’ Uden. Een van de motto’s: ,, Als Prins Djarek de Landerd Express zou beheren, dan zou hij d’n Olling Maashorst, Moeslands carnaval leren.” Olling Doll trekt bekijks met enkele bewegende geraamtes van vliegtuigen: ,,Gemeente Maashorst vliegend van start!? We zullen toch niet meer in Oss landen?!”, refererend aan de discussie of Schaijk en Reek misschien toch bij Oss moeten horen.

Moesland blijft dik in hoogste divisie.

