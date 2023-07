Grootste klanten ASML blijven kwakkelen: hoelang duurt de chipdip nog?

met video Ongeluk met drie auto's op A2 bij Best, hulpverle­ners in stromende regen

BEST - Op de A2 bij Best is zondagavond een ongeluk gebeurd met meerdere auto’s. Daarbij raakten de voertuigen flink beschadigd. De politie, brandweer en meerdere ambulances werden opgeroepen en verleenden hulp in de stromende regen.