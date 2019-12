Grootste boerenorganisatie neemt ‘nadrukkelijk afstand’ van Holocaust-vergelijking

Boerenpraat Boerenle­ven

9:30 MADE - Wanneer je een boer vraagt uit te leggen wat zijn beroep inhoudt, zal hij al snel zeggen dat boeren geen beroep is. Het is een manier van leven. Het wonen, leven en werken op een boerderij is veel meer met elkaar verweven dan bij welk ander vak ook. Natuurlijk, ook in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en bij thuiswerkers ligt wonen en werken vaak dichtbij elkaar. Maar vooral de levende have, het weer en het wisselen van de seizoenen maken het leven op een boerderij erg onvoorspelbaar.