Grootste actieboer kijkt trots terug op protest rond Eindhoven Airport: ‘Generale repetitie is geslaagd’

video Boeren weer naar huis na 'geslaagde generale’, crisis in het Provincie­huis

19:13 DEN BOSCH/EINDHOVEN - Boeren hebben vrijdag voor chaos gezorgd in zowel Eindhoven als Den Bosch. Eerst protesteerden honderden boeren bij het Provinciehuis in Den Bosch tegen de maatregelen om de stikstofcrisis tegen te gaan, later in de middag voerden ze actie bij Eindhoven Airport. In het Provinciehuis zelf is het crisis in de coalitie.