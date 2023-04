Groot van SSS’18 na de zomer herenigd met voetbalvrienden bij DSV

(Te) veel modder: Trekker­trek afgelast, maar de Mudrun vaart er wel bij

ZIJTAART/ZEELAND – Het zou een modderig weekend worden met een Mudrun in Zijtaart, een trailrun in de Maashorst en trekkertrek in Venhorst. Die laatste moest worden afgelast, maar hardlopers konden zondag juist op extra vieze kleren rekenen.