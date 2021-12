Groot tekort aan amateurscheidsrechters: ‘Waarom zou je je wekelijks laten uitschelden door 22 man?’

Niets te doen door de lockdown? Jawel, er zijn alternatie­ven

LAND VAN CUIJK - Door de nood gedwongen gaan veel evenementen niet door. Maar er zijn uitzonderingen. Angels Rule treedt niet op in de schouwburgen van Venray en Cuijk, maar in de kerken van Lottum en Overloon. En er is de jaarlijkse kerststallenexpositie in Boxmeer.

3 december