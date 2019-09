Groot taboe in verpleeghuizen: hoezo kun je geen seks hebben als je dement bent?

Podcast | Deel 7 van ‘Operatie Market Garden door de ogen van een Eindho­venaar’

5:00 EINDHOVEN - In en rond Eindhoven wordt de bevrijding steeds duidelijker zichtbaar. De Engelsen slaan hun kamp op in de velden bij de Boschdijk, niet ver van het Franklinplein en bij V&D krioelt het van de Tommies die souvenirs kopen voor thuis. Maar over de grote steden komen alarmerende berichten, zo is te horen in de volgende aflevering van deze podcast.