Grooming voorkomen: ‘Kijk met kinderen mee op internet en vertel over gezonde seks’

Maar niet alleen kennis over social media, ook kennis over seks is essentieel, zegt Chocolaad. ,,Ouders moeten kinderen vertellen over gezonde seks en daar op jonge leeftijd mee beginnen. Daarmee maak je kinderen weerbaar.’’ Welke kinderen ten prooi vallen aan grooming is moeilijk te zeggen volgens hem. Gemene deler is dat het vaak kinderen zijn die niet lekker in hun vel zitten. ,,Het kan zijn dat het op school niet goed gaat, of dat er thuis iets speelt. Ze zijn afkomstig uit alle milieus. Vaak zijn het kinderen die om wat voor reden dan ook makkelijker te beïnvloeden zijn of een laag IQ hebben. Maar ook pubers zijn vatbaar, omdat ze in een fase zitten dat ze seksueel experimenteren.’’