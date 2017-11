Grondstoffen voor 15 miljoen pillen en zwaar vuurwerk gevonden in loods in Tilburgse woonwijk

TILBURG - In een loods aan de Lambert de Wijsstraat in Tilburg zijn woensdag aan het begin van de avond grondstoffen gevonden voor synthetische drugs. Het gaat om 3200 liter, waarmee volgens de politie met het toevoegen van één extra stof MDMA voor 15 miljoen XTC-pillen gemaakt kan worden.

De drugs heeft verwerkt in xtc-pillen, die ongeveer 4 euro per stuk kosten, een straatwaarde van zo'n 60 miljoen euro. Ook is er in de loods 25 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Al het materiaal is in beslag genomen.

De loods staat enigszins verscholen achter een huis in de woonwijk Goirke. Het gaat om een vrij grote ruimte, waar pallets met zestien ingesealde tonnen vloeistoffen staan. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is aanwezig om het materiaal te onderzoeken. Later op woensdagavond worden de grondstoffen afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Verder staan er veel werkspullen in de loods, zoals heftrucks en aanhangers. Het lijkt erop dat de grondstoffen hier tijdelijk werden geplaatst. Er zijn geen spullen gevonden die duiden op een drugslab in de loods.

Geen aanhoudingen

Bij de loods waren twee mannen toen de politie binnenviel. Eén van hen is de eigenaar van de loods. Hij zegt dat de stoffen niet van hem zijn en heeft de politie rondgeleid in de hal. De twee mannen worden op dit moment dan ook niet aangehouden.

De politie kwam de loods op het spoor na een tip. De inval hoort bij de grote Operatie Impact, die dinsdag begon. Agenten vielen binnen in tientallen drugspanden in Zuid-Nederland en België. Samen met de vondst van materiaal voor 42.000 kilo amfetamine in Waspik, dinsdagmiddag, is deze vondst aan de Lambert de Wijsstraat één van de grootste vondsten.

Zwaar vuurwerk