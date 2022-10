Groepje leerlingen school Helmond slachtoffer grensoverschrijdend gedrag

Na de rode loper en de borrel, samen aan de slag: ‘De gemeente moet niet alles bij de burger neerleggen’

VIANEN/SINT ANTHONIS - De rode loper was dinsdagavond uitgerold in Oelbroeck in Sint Anthonis, met een borrel als nazit. Vertegenwoordigers van alle 33 kernen in Land van Cuijk waren te gast om hún wensenlijstje voor de dorpen bij burgemeester en wethouders onder de aandacht te brengen.

