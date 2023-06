Groen moet je doen: bezoek dit weekend een natuurmarkt in Helmond

met video Plein Jeroen Bosch Ziekenhuis tijdelijk afgezet na chemische reactie: ‘Zo’n vat kan ontploffen’

DEN BOSCH - Door een chemische reactie bij de fontein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werd dinsdagmiddag een groot deel van het plein voor het gebouw afgezet. Bij het vervangen van de bak met reinigende chemicaliën kwamen twee stoffen met elkaar in contact. De brandweer kwam in actie omdat zo’n vat in dat geval kan ontploffen.