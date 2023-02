Groen licht voor horeca en terras bij natuurcentrum Gat van Waalre

Paniek maakt snel plaats voor opluchting; nieuwe locatie voor Dagbeste­ding Abel

RIJEN - De tranen stonden zo’n twee weken geleden in de ogen bij Lotte Bras en Eugenine Kock omdat het mogelijk einde verhaal was voor Dagbesteding Abel in Rijen. Een groot verschil met nu: het probleem rondom de huisvesting is opgelost.