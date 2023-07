Graven van Molukse KNIL-veteranen krijgen monumentale status: ‘Ook hier moesten we voor knokken’

De Bariks krijgt na de zomer dan toch eindelijk extra parkeer­plaat­sen

HEESWIJK-DINTHER - Er komen vier parkeerplaatsen bij in De Bariks in Heeswijk-Dinther. En drie in buurstraat Het Geerke. De klagende bewoner die over het parkeerprobleem in de oude straten aan de bel trok, heeft er lang op moeten wachten.