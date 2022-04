Graven, bouwen en pompen op oefendag voor extreem hoogwater: ‘We moeten weten wat ons te doen staat’

Dit doen winkels met de overgeble­ven paaseitjes en andere paasprulla­ria

Chocoladepaashazen, felgekleurde paastakken, of een afbakbrood in de vorm van een kip. We consumeerden er de afgelopen paasdagen weer lustig op los. En ja, het aanbod aan producten was ook enorm. Maar zijn de supermarkten, chocolatiers en groothandels door al hun voorraad heen? Vast niet. Wat doen zij met al het overgebleven paasspul?

