Gratis naar de Bossche kermis: gemeente deelt tweeduizend muntjes uit

Student Jaap niet echt blij na winst bij rechter: ‘Het litteken blijft en de misstanden ook’

ASTEN - ,,Opgelucht? Nou, het is fijn dat de rechter mij in ieder geval deels gelijk gegeven heeft, maar het is hooguit een begin.” Degenen die hadden verwacht donderdag een blije Jaap Pesman te spreken, komen bedrogen uit. ,,Daarvoor is er te veel gebeurd.”