Gratis bomen zorgen voor een groener Deurne

Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen belangstellenden een boom uitkiezen aan de Spoorlaan 6 in het dorp. Doel van deze actie is om Deurne weer een groenere uitstraling te geven. Hiermee wordt ook de kap van de afgelopen jaren gedeeltelijk gecompenseerd. Juist in deze tijd zijn bomen cruciaal, ze vangen veel fijnstof en CO2 op, produceren zuurstof en koelen de omgeving door verdamping van water bij warm weer.