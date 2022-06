Grasland sproeien mag weer, waterschap heft verbod op

CUIJK - Het beregeningsverbod dat eerder door het waterschap Aa en Maas was ingesteld, is opgeheven. Het verbod gold voor de vier zuidelijke regio’s van Brabant. Daardoor was sproeien van grasland en sportvelden met grondwater in de maanden april en mei niet toegestaan.

In het maandelijkse waterbericht laat het waterschap weten dat het grondwaterpeil inmiddels normaal is voor de tijd van het jaar. ‘De sterke daling van de grondwaterstand in april is in mei niet doorgezet en door de neerslag stegen grondwaterstanden hier en daar tijdelijk’, is de conclusie.

Koel

De maand mei begon droog, blikt het waterschap terug. Maar vooral in de tweede helft van die maand vielen er regelmatig verspreid buien, soms voorzien van onweer. Daarbij was mei een vrij koele maand. Die combinatie zorgde ervoor dat het niet nog droger werd. Doordat het koel was, verdampte er ook minder water.

Het waterschap Aa en Maas zorgt niet alleen in de droge periodes dat de grondwaterstanden op peil blijven. Al in de winterperiodes worden er maatregelen getroffen om zoveel mogelijk water vast te houden en buffers aan te leggen.

Sambeek

Bij Helmond wordt extra Maaswater de Zuid-Willemsvaart ingelaten. Ook de aanvoer van water via de Peelkanalen is maximaal. Zo zijn er bij Sambeek pompen die water van de rivier de Maas direct de Sambeekse uitwatering het gebied inpompen.

De verwachting is, zo meldt het waterschap, dat het weer de komende tijd wisselvallig blijft en het niet al te warm wordt. ‘Op de langere termijn verwachten we dat het weerbeeld geen grote afwijkingen van normaal laat zien. Daarmee verwachten we geen zeer droge periode. Wordt het de komende periode natter dan normaal, dan krijgen we waarschijnlijk grondwaterstanden die hoger worden dan in juni gemiddeld is’, aldus het waterschap in de maandelijkse waterrapportage.