'Grappige' VVD-bijeenkomst met Klaas Dijkhoff over vluchtelingen valt niet goed

VELDHOVEN - Een speciaal opgericht ontvangstcomité gaat protesteren tegen ‘Stand-up politics’, dat de VVD maandagavond organiseert in D’n Burgemister in Veldhoven. Tijdens de avond doet fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zijn visie over de toekomst van Nederland uit de doeken.

Een aangekondigd gespreksonderwerp is vluchtelingen. Cabaretier Rob Scheepers ‘maakt er iets grappigs van’.

‘Ontvangstcomité 'Vluchtelingen welkom, de VVD niet' vindt vluchtelingen geen onderwerp voor een propagandashow vol lol en vermaak’, staat in een persbericht te lezen. ,,We zijn verontwaardigd dat in een sfeer van grappenmakerij stemming wordt gemaakt tegen vluchtelingen”, zegt medeorganisator van het protest Peter.

Peter – woonachtig in Tilburg – wil niet zijn achternaam noemen. ,,Dan word ik makkelijk vindbaar voor vervelende mensen”, zegt hij. ,,Dat komt vaker voor.” Het comité is speciaal opgericht voor het protest van vanavond. Het protest wordt onder meer aangekondigd via Facebook en de website Doorbraak.eu, een organisatie die een bijdrage wil leveren aan het verzet tegen kapitalisme, zo staat op de website te lezen.

Op 15 juni kondigde Bredanaar Dijkhoff via een filmpje de avond aan. ,,Ik vind dat mensen die vluchten voor oorlog, dat we die veiligheid moeten bieden”, zegt hij in het filmpje. ,,Maar ik wil eigenlijk wel af van het automatisme dat een oorlogsvluchteling na vijf jaar altijd mag blijven.”

Terug

In de rest van het filmpje oppert Dijkhoff het idee dat vluchtelingen na een paar jaar terugmoeten naar hun land van herkomst of een opvang in de regio, tenzij ze zich vinden in Nederlandse normen en waarden. Vervolgens roept hij mensen op naar D’n Burgemister in Veldhoven te komen om over het onderwerp te praten. ,,Je gaat sowieso lachen”, besluit Dijkhoff. ,,Niet omdat ik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook.”

Via Twitter was meteen veel kritiek te lezen op het voornemen van de VVD. Onder meer VVD-prominent Frans Weisglas, de directeur van Amnesty International Nederland Eduard Nazarski en cabaretier Erik van Muiswinkel lieten zich negatief uit. Met name de link tussen oorlogsvluchtelingen en een grappige avond viel verkeerd.

Dijkhoff werd ondertussen gebeld door radiomakers Coen en Sander. Aan hen gaf Dijkhoff aan serieus te praten over serieuze onderwerpen en geen grappen te gaan maken over vluchtelingen. ,,Dat ga ik natuurlijk niet doen”, aldus Dijkhoff. Hij is van plan vaker van dit soort avonden te organiseren op andere plekken in Nederland.