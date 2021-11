Grapperhaus voelt niets voor idee burgemeesters om softdrugs te legaliseren

Nieuwsover­zicht | Erehaag en witte koets voor doodgesto­ken Anouk - Binnenkort QR-pas op meer plekken

De nieuwe uitgave van Quote 500 biedt genoeg plek voor Brabanders. De rijkste op dit moment is Mollie-oprichter Adriaan Mol uit Breda, maar ook verschillende families prijken in de lijst. Samen bezitten ze miljarden. Verder was er in Den Bosch een indrukwekkende erehaag tijdens de uitvaart van doodgestoken Anouk den Dekker. Een Brabander won een flinke geldprijs in het casino en krijgt Strijp-S er 450 huurwoningen bij. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

2 november