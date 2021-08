Grapperhaus moet wachten met start onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

Uitgebreid onderzoek

Alleen met een integraal onderzoek naar alle drie deze misdrijven is te achterhalen waar het tot drie keer toe is misgegaan met het beveiligen van de mensen rondom de kroongetuige, zeggen de advocaten die zelf ook zwaar beveiligd worden omdat zij op een dodenlijst staan.

Gewonnen

,,We hopen hiermee een patroon te kunnen ontdekken van hoe de beveiliging van betrokkenen heeft gefaald”, zei Schouten daarover eerder. Hij toonde zich gisteren samen met De Jong opgelucht. ,,De eerste slag is gewonnen", zei de Bredase advocaat gisteren in reactie op het nieuws. ,,We stoppen niet tot een onafhankelijk onderzoek geregeld is.” Peter R. de Vries werd op 6 juli in Amsterdam van dichtbij neergeschoten en overleed op 15 juli aan de gevolgen van deze aanslag. Er zitten twee verdachten vast, zij moeten op 18 oktober voor het eerst voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen.