Granaat gevonden tijdens werken in de tuin in Overloon, ter plekke laten ontploffen

Roel Spanjers in Mierlo: New Orleans Vintage Voodoo Piano

MIERLO - Jazz Café Mierlo presenteert het solo-optreden van Roel Spanjers: New Orleans Vintage Voodoo Piano. Spanjers is Rhythm & Blues, Soul en Roots-pianist, Hammond-organist, zanger en songschrijver. Hij was bandlid bij JW Roy en bij de Achterhoekse rock ‘n’ roll-groep Normaal.