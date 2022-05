Gradus maakte dodelijke val bij Vlisco na leven vol tragiek: ‘Hij is nu bij z’n vrouw, kindjes en moeder’

De twee agenten staan midden in de nacht aan de deur. Roswitha Stoks (29) zit in de woonkamer, als wordt aangeklopt. Ze beseft meteen dat er iets goed mis is. ,,Ik zei: ‘Zeg het maar. Er is iets met papa gebeurd, hè?’ De agenten zeiden dat het verstandig was dat ik iemand zou bellen. Ik antwoordde: wie moet ik bellen, mama of papa? Mijn moeder is ook al dood.”