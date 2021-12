Gouverneur Antwerpen vraagt Nederlanders om weg te blijven

In je vrije weekend opgesloten zitten in het nieuwe Techlab van school? Geen probleem, vindt Hendrik

STEVENSBEEK - Hendrik Gerrits is in tussenuurtjes niet weg te slaan uit het nieuwe Techlab op zijn school Metameer in Stevensbeek. Dit lab is dan ook geen normaal - duf - leslokaal. Hendrik is zo'n puber die het geen straf zou vinden om er zelfs een vrij weekend lang opgesloten te zitten. Kan de 15-jarige, buiten het vak Technologie en Toepassing om zijn gang gaan met de lasersnijder, de vr-brillen, de 3D-printers en de robotarm.

15 december