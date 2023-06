Gouden paar Hoeijmans-Boogaerdt: ‘Ze viel me op tussen duizenden gelovigen’

Hulp voor huisarts die start of stopt: ‘We willen voorkomen dat commer­ciële partijen praktijken overnemen’

WAALRE - Jonge huisartsen in de regio kunnen voortaan rekenen op advies en coaching van ervaren praktijkhouders, als zij twijfelen over de overname van een praktijk. Omgekeerd krijgen huisartsen in Zuidoost-Brabant die willen stoppen ook hulp aangeboden.