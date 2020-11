Google toont aan: Brabanders zijn (best wel) braaf

Blijft u binnen? Of ging u de afgelopen maanden toch nog vaak naar kantoor, de kroeg, het voetbalveld, even op bezoek bij vrienden of uitgebreid winkelen in de stad? Google hield het allemaal bij. En waar Brabant zich in de eerste golf zich nog flink aanpaste - het aantal uitstapjes halveerde - is dat percentage in déze gedeeltelijke lockdown naar 30 procent gezakt.