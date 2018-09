DEN BOSCH - Terwijl huisartsen en politiek Den Haag lekker verder discussiëren, is er in de Brabantse smartshops geen enkele twijfelaar te vinden. Mediwiet werkt. Dus wordt het daar volop verkocht. Is wiet het nieuwe superfood?

Je wordt er niet high van. Medicinale wiet is namelijk totaal iets anders dan 'dat spul' waar mensen in coffeeshops jointjes van draaien. Ja, het komt van dezelfde wietplant maar het mist één zeer belangrijk element: THC, het psychoactieve ingrediënt. De stof die ervoor zorgt dat je stoned wordt. Wat er dan overblijft is de stof CBD oftewel: 'mediwiet' en wordt door steeds meer mensen als wondermiddel gezien. Want, zeggen ze. Het helpt je niet alleen met je ADHD, reuma, autisme, gewrichtspijn of artrose én je krijgt er ook nog eens een prachtig, zacht perzikhuidje van.

,,Ik gebruik het voor m'n autisme en het helpt mijn moeder bij haar reuma", vertelt Lars Deelen van de smartshop (plek waar geen THC verkocht mag worden, die vergunning heeft alleen een coffeeshop) in Den Bosch. Hij en z'n moeder gooiden de synthetische medicijnen de prullenbak in en kopen nu alleen nog maar de wietolie. En ze zijn niet de enige. ,,De CBD producten worden hier het meest verkocht." De 24-jarige Deelen ziet dan ook veel klanten regelmatig terugkomen voor de producten die hij in een aparte vitrine in de Bossche smartshop heeft staan.

Nieuwe superfood?

Een vitrine met steeds méér producten. ,,Het begon allemaal met de olie, maar inmiddels hebben we capsules, verschillende huidcreme's, zijn er CBD-candysticks, muffins, chocolade én wordt het product ook verkocht voor honden en katten." 'Aanbevolen door Martin Gaus' staat op de verpakking. En als hij het zegt...

Maar waarom gebruikt niet heel Nederland het dan? De CBD producten zijn niet bijzonder bekend. Het is te koop bij de Kruidvat, maar enkel in olievorm en met een lage dosis CBD. De Smartshop heeft een uitgebreider assortiment, maar echt storm loopt het niet.

De meeste mensen die donderdagmiddag bij Lars binnen komen zijn jonge gastjes die vloeitjes kopen, toeristen die hij moet doorverwijzen naar de coffeeshop verderop in de straat of snelle jongens op motors die een paar honderd lege wietzakjes kopen. 'Voor eigen gebruik uiteraard'. Want een smartshop mag dan geen middelen met THC verkopen, alle producten daar omheen zijn er wel te verkrijgen. De mediwiet is er maar een klein onderdeel.

Legaal