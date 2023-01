Goede voornemens maken we zelden waar: waarom niet? En hoe lukt het wél?

Op deze plaatsen mag je vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisse­ling

Vuurwerk afsteken en knallend het nieuwe jaar in. Voor de een is het de manier om 2022 achter zich te laten, voor de ander verschrikkelijk irritant. Daarom mag afsteken alleen volgens strenge regels. Maar wat nou wel of niet mag, en waar, is niet altijd duidelijk. Zeker omdat dit in iedere Brabantse gemeente verschilt. Zo schiet jij tijdens de jaarwisseling je pijlen legaal de lucht in.

31 december