Goede start van de dag: 7 x hier in Den Bosch scoor je een fijn ontbijt

Helmondse politici zijn lief voor elkaar tijdens marathon­over­leg: ‘Ik waardeer de licht gematigde toon’

HELMOND - Even dreigt het wat minder vriendelijk te worden, bij de discussie over het slavernijverleden. Burgemeester Elly Blanksma komt tussenbeide en benadrukt de goede bedoelingen van de sprekers. Het is een illustratief moment in de Helmondse raad.