Gladde wegen in Brabant, code geel

Live | Met corona besmette man (56) ligt in ETZ Tilburg: ‘Geen risico voor andere patiënten’

8:35 TILBURG - Ook in Nederland is een coronabesmetting geconstateerd. De patiënt is een 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand die sinds woensdag in het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis in Tilburg ligt. De GGD en het RIVM brengen in kaart wie er nauw contact heeft gehad met het slachtoffer.