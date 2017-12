Glad op de weg: ijzel en vanmiddag sneeuw verwacht

Kerstboom uit tuin geroofd en brandend voor huis gelegd in Wijk en Aalburg, kind 'totaal in paniek'

6:25 WIJK EN AALBURG - In Wijk en Aalburg is donderdagavond een kerstboom uit een tuin gehaald en brandend op straat gelegd voor hetzelfde huis. Volgens de agenten die de boom aantroffen was het kind in huis 'totaal in paniek'.