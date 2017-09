Gilze-Rijen doet mee in grote NAVO-oefening

Code geel in Brabant vanwege dichte mist

7:37 In grote dele van het land komt woensdagochtend weer dichte mist voor. Het KNMI heeft hiervoor code geel uitgegeven. Om 6 uur vanochtend was het zicht het slechtst in Flevoland en het zuiden van Utrecht met zichtwaarden van rond de 75m, aldus Weerplaza. Ook Noord-Brabant heeft er last van.