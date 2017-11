Gijs van Eijk vindt schat in gesloopte Tilburgse Sacramentskerk: 'Geen idee hoe oud het is'

Omdat het doosje van zichzelf al zwaar is, heeft hij geen idee van de inhoud. Het rammelt wel, maar het lijkt geen metaal of ander materiaal. ,,Ik vermoed dat er een stukje hout of zo in zit.”



Toch zal hij het voorlopig nog niet openen: ,,Er moeten documenten zijn die beschrijven wat er in zit en hoe oud het doosje is. Dat ga ik nu uitzoeken.” De kerk is begin jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd. Of het doosje er al sinds die tijd in ligt, weet Van Eijk niet. ,,Maar het zag er niet naar uit dat de steen recentelijk nog gelicht is.''



Als hij niets meer vindt, opent Van Eijk het doosje wel. Wat hij er daarna mee doet, weet hij nog niet. ,,Het gaat me niet om het doosje of mezelf. Het is een katholiek relikwie en moet terechtkomen op een plaats waar het hoort.”